В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении ГИБДД.



Поправки в ПДД приняты в целях реализации положений статьи 32 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".



Постановление призвано привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО. Так, перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.



При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путём запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.





"AK&M" от 10.01.2020