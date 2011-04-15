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10/01/2020
11:40

В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения

В России вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перечня документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении ГИБДД.

Поправки в ПДД приняты в целях реализации положений статьи 32 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Постановление призвано привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО. Так, перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе.

При этом сотрудник полиции может провести проверку факта заключения договора ОСАГО путём запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.


"AK&M" от 10.01.2020
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