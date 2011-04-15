Плательщики ЕСХН могут применить освобождение от НДС

Плательщики ЕСХН в 2020 году могут применить освобождение от НДС, если размер их дохода не превышает 90 млн руб. за год. Об этом говорится в сообщении ФНС.



В 2019 году эта сумма составляла 100 млн руб.

Организации и ИП, которые планируют использовать освобождение впервые, должны представить в налоговый орган по месту своего учёта уведомление по утверждённой форме. Его необходимо подать не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого они будут использовать указанное право. Тем налогоплательщикам, которые представили уведомление в 2019 году и планируют продолжать использование права на освобождение в 2020 году, направлять документы в налоговый орган не нужно.



Напомним, что плательщики ЕСХН с 1 января 2019 года уплачивают НДС. Наряду с новой обязанностью они также имеют право на освобождение от уплаты НДС.







"AK&M" от 10.01.2020