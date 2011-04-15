ЦБ отозвал лицензию у КБ "Нэклис-Банк"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Коммерческий банк "Нэклис-Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.



По величине активов кредитная организация занимала 251 место в банковской системе Российской Федерации.



Банк России принял такое решение в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов; проводил операции, имеющие признаки вывода активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.



В результате проведённых Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1.3 млрд руб. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Банк России направил в адрес кредитной организации предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчётности своего реального финансового положения, что привело к полной утрате её собственных средств (капитала).



Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.



Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Нэклис-Банк профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.



В Нэклис-Банк назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.



Нэклис-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учётом начисленных процентов по вкладам).



Выплата вкладов производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".



"AK&M" от 10.01.2020