Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/01/2020
14:37

В РФ будут штрафовать перекупщиков театральных билетов

В РФ с 13 января 2020 года начинает действовать новая норма Кодекса об административных правонарушениях об ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

Штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, составит: для граждан - от полуторакратной до двукратной цены билета; для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены; для предпринимателей и юрлиц - от трехкратной до пятикратной цены.

Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП - от двукратной до трехкратной цены.

Напомним, уже с сентября минувшего года театры, концертные организации, цирки и музеи обязаны размещать на своём сайте информацию о ценах на билеты и об организациях, которые уполномочены их продавать.

Также законом запрещено продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете. Таким образом, перекупщики не могут нажиться на перепродаже. Общая стоимость сопутствующих услуг, например доставки билетов, должна быть менее 10% стоимости купленных билетов. Продавать билеты могут только театры либо те, кому они дали это право.



"AK&M" от 10.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100