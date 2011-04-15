В РФ будут штрафовать перекупщиков театральных билетов

В РФ с 13 января 2020 года начинает действовать новая норма Кодекса об административных правонарушениях об ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Штраф за незаконную продажу билетов, в том числе по цене выше той, что указана в самом билете, составит: для граждан - от полуторакратной до двукратной цены билета; для должностных лиц - от двукратной до трехкратной цены; для предпринимателей и юрлиц - от трехкратной до пятикратной цены.



Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% обернется для должностных лиц штрафом в размере от полуторакратной до двукратной цены билета, для юрлиц и ИП - от двукратной до трехкратной цены.



Напомним, уже с сентября минувшего года театры, концертные организации, цирки и музеи обязаны размещать на своём сайте информацию о ценах на билеты и об организациях, которые уполномочены их продавать.



Также законом запрещено продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете. Таким образом, перекупщики не могут нажиться на перепродаже. Общая стоимость сопутствующих услуг, например доставки билетов, должна быть менее 10% стоимости купленных билетов. Продавать билеты могут только театры либо те, кому они дали это право.







"AK&M" от 10.01.2020