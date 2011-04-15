Пять объектов в историческом центре Москвы выставлены на аукционы

Объявлены электронные торги на покупку и аренду помещений, расположенных в шести зданиях, построенных в конце XIX - начале XX века. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, говорится в материалах Департамента города Москвы по конкурентной политике, который выступает организатором аукционов.



"Объекты в историческом центре всегда пользуются высоким спросом у инвесторов: согласно статистике продаж, до 7 претендентов конкурируют за возможность приобрести или арендовать подобные активы. Сейчас выставлены на торги помещения в пяти дореволюционных зданиях, расположенных в Замоскворечье, Пресненском, Тверском, Мещанском, Таганском районах", - сообщил вице-мэр.



Большое количество предложений, выставленных на торги, позволяет будущим владельцам подобрать вариант под свои цели и задачи, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.



"Абсолютно все лоты, выставленные на торги, имеют свободное назначение. Их площадь варьируется от 86 до 300 квадратных метров. Стартовая цена продажи объектов - от 34 до 89 миллионов рублей, а начальная ставка арендной платы - от 695 тысяч до 2.6 миллионов рублей. Такие широкие ценовые и размерные диапазоны позволяют реализовать на территории объектов различные бизнес-идеи. Как показывает практика, помимо стрит-ретейла победители аукционов открывают в подобных помещениях уютные антикафе, салоны антикварных книг и даже целые арт-объекты", - отметил Геннадий Дёггтев.



Он напомнил, что заявочная кампания на участие в электронных аукционах продлится до середины января, по некоторым предложениям можно подать заявку до февраля 2020 года.



Например, через аукцион можно приобрести помещение со свободным назначением площадью около 300 кв. м, которое расположено по адресу: улица Петровка, дом 23/10, строение 5. Ещё один объект расположен в Звонарском переулке, дом 1, его площадь - чуть более 160 кв. м. Оба здания построены до 1917 года, но при этом не являются объектами культурного наследия.



Три помещения в зданиях дореволюционной постройки можно арендовать через городской аукцион, их площадь - от 86 до 245 кв. м. Самое старое здание построено в 1860 году, оно находится в пешей доступности от метро "Таганская" по адресу: Верхняя Радищевская улица, дом 11, строение 4. Помимо него, на торги выставлены помещения в доме постройки 1890 года, площадью 97 кв. м, расположенные в доме на Большой Пионерской улице, 7, строение 1.



Также можно арендовать площади в здании постройки 1900 года общей площадью около 250 кв. м по адресу: улица Заморенова, дом 17.



"AK&M" от 10.01.2020