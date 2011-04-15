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10/01/2020
15:23

В Новой Москве введут 30 км дорог в 2020 году

Около 30 км построенных и реконструируемых автомобильных дорог планируется ввести в 2020 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО), сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Наиболее значимые проекты, реализацию которых планируем завершить в следующем году, это дублёр Киевского и Калужского шоссе длиной 13.7 км и обновлённое Внуковское шоссе", - сказал В.Жидкин.

Длина Внуковского шоссе после реконструкции составит 8.7 км. Дорога проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и путями Киевского направления железной дороги до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии, а также до западной окраины деревни Переделкино, где вновь соединяется с Боровским шоссе.

В.Жидкин отметил, что 23 декабря 2019 года мэр Сергей Собянин открыл движение по первому участку дублёра Киевского и Калужского шоссе - трассе Марьино-Саларьево.

Его длина составляет 3.2 км, обустроено по две полосы для движения в обе стороны. Вдоль дороги проложены пешеходные тротуары и удобные дорожки, ведущие к Хованскому кладбищу, к станциям метро "Филатов Луг" и "Саларьево".

Трасса "Марьино-Саларьево" тянется от строящейся автодороги "Середнево-Марьино-Десна" до поселения Мосрентген.

"Также будет обновлена улично-дорожная сеть посёлка Коммунарка для обслуживания одноименной станции метро. Строительно-монтажные работы пройдут в три этапа до конца 2020 года. Длина построенных и реконструируемых улиц посёлка составит около 2.5 км", - пояснил В.Жидкин.

В следующем году планируется завершить начальную часть развития улично-дорожной сети города Троицка. Продлят Октябрьский проспект с юга по улице Академика Черенкова и реконструируют улицу Дальняя с организацией кольцевой развязки на их пересечении. Длина новых городских дорог составит 1.3 км.

Кроме того, в городе Московский появится ещё один выезд на Киевское шоссе, который пройдет от ул. Никитина по кратчайшему пути.

"Все это позволит разгрузить действующие магистрали, значительно сократить время в пути, существенно повысить транспортную доступность ряда населённых пунктов и станций метро, расширить местную сеть общественного транспорта", - заключил В.Жидкин.

"AK&M" от 10.01.2020
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