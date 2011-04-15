"Прогресс" завершил изготовление ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Ракетно-космический центр "Прогресс" по договору с компанией "Главкосмос Пусковые Услуги" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершил изготовление ракеты-носителя "Союз-2.1а" и головного обтекателя для запуска в 2020 году космического аппарата CAS500-1 и попутных полезных нагрузок зарубежных и российских заказчиков. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



Контракт на запуск южнокорейского спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-1 был подписан между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компаниями "Главкосмос" и "Главкосмос Пусковые Услуги" в августе 2017 года. Запуск планируется в 2020 году с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".



"Главкосмос Пусковые Услуги" - дочерняя компания "Главкосмоса", является оператором коммерческих пусков. Компания была создана на основании решения госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.



"Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос". Главная задача компании - продвижение достижений российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными международными проектами. За более чем тридцатилетнюю историю компании успешно реализовано более 120 международных контрактов, в том числе, осуществлен запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.



РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса типа "Союз" и космических аппаратов различного назначения.



Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.







"AK&M" от 10.01.2020