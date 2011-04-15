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10/01/2020
16:28

Северо-Восточная хорда будет полностью готова в 2022 году

Строительство Северо-Восточной хорды завершится в 2022 году, сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, хорды - важный проект дорожного строительства в Москве. С введением новых участков таких магистралей дорожная ситуация улучшается на 15-30% за счёт расширения дорог и бессветофорного движения.

Он добавил, что для удобства пешеходов с 2011 года возведено 227 надземных и подземных пешеходных переходов.

П.Аксёнов отметил, что модернизировано 16 транспортных развязок на пересечении с МКАД, в том числе построено три новых. В ближайшие три года завершится строительство ещё пяти.

"Развязки дают москвичам возможность более комфортно передвигаться по дорогам города", - подчеркнул он.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, строительство хордовых скоростных магистралей в столице планируется закончить в конце 2022 - начале 2023 года.


"AK&M" от 10.01.2020
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