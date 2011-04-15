ЦБ объявил учётную цену золота на 14 января - 3037.92 руб./г против 3050.60 руб./г на 11 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3037.92 руб./грамм
Серебро: - 35.10 руб./грамм
Платина: - 1896.80 руб./грамм
Палладий: - 4148.27 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
27.12 28.12 31.12 10.01 11.01
Золото 22960.64 3012.68 3008.36 3047.28 3050.60
Серебро 334.92 35.07 35.48 36.26 35.28
Платина 11856.79 1894.64 1896.77 1878.16 1916.48
Палладий 33725.50 3785.29 3795.53 4173.68 4175.67