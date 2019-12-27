ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 11 января, в размере 61.2632 руб. против 61.2340 руб. на 10 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.01.20 - 61.2340 руб.

01.01.20 - 61.9057 руб.

31.12.19 - 61.9057 руб.

28.12.19 - 62.0315 руб.

27.12.19 - 61.7676 руб.























































































































"AK&M" от 13.01.2020