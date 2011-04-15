Повтор! Инфляция в 2019 году составила 3%

Инфляция в декабре 2019 года по сравнению с ноябрём 2019 года составила 0.4%, по сравнению с декабрём годом ранее - 3%. Об этом сообщил Росстат.



В 24 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подорожали на 0.5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми - на 0.7% в связи с ростом цен на услуги на 1.2%.



В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0.3% и 0.4% соответственно (с начала года - прирост цен составил 3.4% и 3% соответственно).



В декабре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 4.2%. Снижение цен на него отмечалось в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, в 18 из которых - на 7% и более. Значительнее всего пшено подешевело в Республике Алтай и Еврейской автономной области - на 20.6% и 14.1% соответственно.



Одновременно среди крупяных изделий заметно подорожала гречневая крупа - на 5.4%. В 20 субъектах Российской Федерации цены на нее выросли на 9% и более, существеннее всего в Еврейской автономной области и Приморском крае - на 18.7% и 18.1% соответственно.



Снизились цены на отдельные виды фруктов и цитрусовых. Так, апельсины стали дешевле на 2.8%, бананы - на 1.7%, лимоны - на 1.4%. В то же время выросли цены на такие виды плодоовощной продукции, как огурцы свежие - на 27.6%, помидоры - на 11%, виноград - на 5.4%, чеснок - на 4%.



Среди остальных наблюдаемых продовольственных товаров на 0.2-0.8% подешевели свинина, мясо кур, рыба живая и охлаждённая, рис шлифованный, шампанское, мёд натуральный, чай чёрный и перец чёрный (горошек).



Вместе с тем на 0.8-1% подорожали рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), консервы рыбные, молоко пастеризованное, сыры сычужные твёрдые и мягкие.



В декабре в группе медикаментов и медицинских товаров стали дешевле винпоцетин - на 2.7% и термометры медицинские электронные - на 0.4%. Вместе с тем подорожали настойка пустырника - на 2.6%, линекс - на 2.3%, йод - на 1.8%, корвалол - на 1.7%, поливитамины с макро- и микроэлементами, таурин, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, бромгексин - на 1.1-1.4%.



Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров на 0.3-1.1% снизились цены на телевизоры, персональные компьютеры, холодильники, плиты бытовые, электрочайники, миксеры, блендеры, смартфоны, флеш-накопители USB, отдельные виды одежды и обуви.



На 2.1% выросли цены на газовое моторное топливо, на 0.5-1% - парфюмерно-косметические товары, ковры шерстяные, батарейки электрические типа АА, дизельное топливо, свежесрезанные цветы, светильники потолочные, сигареты с фильтром, ежедневные газеты и отдельные виды мебели.



В декабре в группе услуг зарубежного туризма на 3.1% стал дешевле отдых в Испании, на 2% - в Таиланде, на 0.7-0.9% - автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, поездки во Францию и Грецию. Вместе с тем отмечен рост цен на поездки в Китай - на 2.4%.



Среди других наблюдаемых видов услуг на 0.3-0.5% снизилась плата за путевки в санатории на территории России, проживание в гостинице, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, отдельные виды услуг междугородной телефонной связи.



В группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 14.6%, а также авиаперелет экономическим классом - на 1.9%.



Среди других наблюдаемых видов услуг на 0.5-1.5% стали дороже путевки в дома отдыха, пансионаты на территории России, билеты в театры, дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, занятия для детей дошкольного возраста, услуги химчисток и прачечных, ксерокопирование документов, отдельные виды медицинских, ветеринарных и ритуальных услуг, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи.



"AK&M" от 13.01.2020