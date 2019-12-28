ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 января в размере 67.8162 руб. против 68.0450 руб. на 11 января.





Курс евро за последние 5 дней:



11.01.20 - 68.0450 руб.

10.01.20 - 68.0555 руб.

01.01.20 - 69.3777 руб.

31.12.19 - 69.3406 руб.

28.12.19 - 69.0349 руб.





























































































































































































































































































"AK&M" от 13.01.2020