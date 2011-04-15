Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 января

Банк России установил на 14 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.1086

1 Азербайджанский манат 35.9254

100 Армянских драмов 12.7305

1 Белорусский рубль 28.8413

1 Болгарский лев 34.6607

1 Бразильский реал 14.8786

100 Венгерских форинтов 20.2739

1000 Вон Республики Корея 52.7110

10 Гонконгских долларов 78.4242

10 Датских крон 90.7171

1 Доллар США 60.9474

1 Евро 67.8162

100 Индийских рупий 86.0426

100 Казахстанских тенге 16.1098

1 Канадский доллар 46.6565

100 Киргизских сомов 87.4924

10 Китайских юаней 88.4000

10 Молдавских леев 35.0423

1 Новый туркменский манат 17.4385

10 Норвежских крон 68.5827

1 Польский злотый 16.0047

1 Румынский лей 14.1867

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.0696

1 Сингапурский доллар 45.2501

10 Таджикских сомони 62.8447

1 Турецкая лира 10.3963

10000 Узбекских сумов 63.8862

10 Украинских гривен 25.4836

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.2072

10 Чешских крон 26.8656

10 Шведских крон 64.1072

1 Швейцарский франк 62.6386

10 Южноафриканских рэндов 42.4904

100 Японских иен 55.5810

"AK&M" от 13.01.2020