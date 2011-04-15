Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 января

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Банк России установил на 14 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.1086
1 Азербайджанский манат 35.9254
100 Армянских драмов 12.7305
1 Белорусский рубль 28.8413
1 Болгарский лев 34.6607
1 Бразильский реал 14.8786
100 Венгерских форинтов 20.2739
1000 Вон Республики Корея 52.7110
10 Гонконгских долларов 78.4242
10 Датских крон 90.7171
1 Доллар США 60.9474
1 Евро 67.8162
100 Индийских рупий 86.0426
100 Казахстанских тенге 16.1098
1 Канадский доллар 46.6565
100 Киргизских сомов 87.4924
10 Китайских юаней 88.4000
10 Молдавских леев 35.0423
1 Новый туркменский манат 17.4385
10 Норвежских крон 68.5827
1 Польский злотый 16.0047
1 Румынский лей 14.1867
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.0696
1 Сингапурский доллар 45.2501
10 Таджикских сомони 62.8447
1 Турецкая лира 10.3963
10000 Узбекских сумов 63.8862
10 Украинских гривен 25.4836
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.2072
10 Чешских крон 26.8656
10 Шведских крон 64.1072
1 Швейцарский франк 62.6386
10 Южноафриканских рэндов 42.4904
100 Японских иен 55.5810
"AK&M" от 13.01.2020