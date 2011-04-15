Региональные вузы в современных условиях не выступают двигателями развития территорий, заявляет Счётная палата

Счётная палата приступила к комплексному анализу деятельности высших учебных заведений. Он охватит не только ведущие научно-исследовательские университеты, но и опорные, классические вузы, которые играют важную роль для социально-экономического развития регионов. При этом приоритет будет отдан именно региональным вузам. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



По мнению Счётной палаты, национальные проекты сейчас практически игнорируют вузы "второго эшелона". Так, сегодня есть регионы, где практически отсутствуют вузы с высоким и средним баллом ЕГЭ при поступлении студентов. Это означает, что эти вузы имеют ограниченные возможности для формирования такого человеческого капитала, который мог бы в будущем перезапустить региональную экономику.





"AK&M" от 13.01.2020