Банк России на 14 января понизил курс евро к рублю почти на 23 копейки до 67.8162 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 60.9474 руб.

Банк России на 14 января понизил официальный курс евро к рублю более чем на 23 копейки до 67.8162 руб. с 68.0450 руб., курс доллара США - почти на 32 копейки до 60.9474 руб. с 61.2632 руб. 11 января.



Стоимость бивалютной корзины на 14 января уменьшилась почти на 27 копеек (-0.41%) до 64.0384 руб. с 64.3037 руб. 11 января.



"AK&M" от 13.01.2020