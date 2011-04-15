Российский рынок сопротивляется давлению продавцов

После попыток коррекции на старте сессии, российские фондовые индексы перешли к умеренному подъему. Внешний фон в начале новой торговой недели выглядит нейтрально - инвесторы переварили ослабление геополитических рисков и переключаются на подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое должно состояться в эту среду. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Под занавес минувшей недели настроение инвесторам слегка подпортила статистика из США, где рост занятости и зарплат не дотянул до прогнозных значений. За первый час торгов в понедельник индекс МосБиржи и РТС подросли в пределах 0.2% и могут развить бычий импульс, если европейские площадки покажут позитивную динамику.



Рубль продолжает укрепляться, толкая доллар к новым минимумам. Пара тестирует зону 60.8 руб. после утраты важного уровня 61 руб. и прорыв этой поддержки теоретически откроет путь к отметке 60 руб. на Forex американская валюта относительно стабильна. Нефть не подает сигналов разворота после агрессивной медвежьей коррекции на прошлой неделе, но это не мешает нашей валюте сохранять высокие позиции в преддверии начала очередного налогового периода, который окажет рублю дополнительную поддержку.



Нефть Brent дешевеет шестую сессию подряд, угрожая 200-дневной скользящей средней в районе $64 за баррель. Участники рынка пока не готовы к возобновлению покупок фьючерсов, но, похоже, уже отыграли спад геополитической напряженности, которая ранее спровоцировала рост котировок. На этой неделе главным событием станет подписание первой фазы торговой сделки, которое способно как минимум ограничить понижательные риски для рынка нефти. Если котировки нащупают дно в районе $64.5 за баррель, можно рассчитывать на постепенное возвращение выше $66.





"AK&M" от 13.01.2020