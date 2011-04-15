Жадность к риску тянет рынки вверх, полагают аналитики

Рубль сильно начал год после новогодних праздников. В ближайшие недели мы, скорее всего, увидим продолжение укрепления курса российской валюты. Важной вехой на новой неделе может стать тест интереса спекулянтов на подходе к отметке 60 руб. за доллар. В случае успеха, USDRUB будет по силам быстро провалиться к 57.50 до конца первого квартала, хотя это и будет выглядеть излишней прытью. Об этом говорится в обзоре ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича.



Евро уже в прошлую среду-пятницу испытывал трудности со снижением на подходе к отметке 68. Здесь не исключена кратковременная просадка под 67.50, где пара разворачивалась к росту в конце 2017. В случае успеха, следующей вехой станет круглый уровень 65 за евро до конца марта.



Мировые рынки развивают рост на фоне укрепления интереса к доходным активам, в надежде на подписание "Фазы 1" торговой сделки США и Китая 15 января. Эту тенденцию можно проследить как по динамике фондовых площадок – к примеру, азиатские индексы касались утром 19-месячных максимумов – так и на рынке форекс, где отмечается укрепление высокодоходных валют от китайского юаня и российского рубля до южноафриканского ранда и бразильского реала.



Опубликованные в пятницу данные по занятости в США (Nonfarm Payrolls) сумели поддержать оптимистичный настрой инвесторов, уловив необходимый баланс для сохранения позитивной динамики рынков.



Прирост числа занятых совпал с многолетним трендом, отмечая здоровый прирост новых рабочих мест и обещая такой же потребительский спрос. При этом, по-прежнему на горизонте не наблюдается угрозы со стороны инфляции. Темпы роста зарплат несколько снизились за последние месяцы, несмотря на исторически низкий уровень безработицы. Этот факт снимает угрозу неожиданного всплеска инфляции, который мог бы заставить ФРС ужесточить тон политики.



При таком удачном отчете по занятости было несколько необычно отмечать ослабление американских фондовых индексов по итогам торгов в пятницу. Это было похоже на коррекционный откат после касания важных круглых уровней по Dow Jones и Nasdaq. Первый, в какой-то момент, поднимался выше 29000, а второй – преодолевал уровень 9000. Быстрое возвращение индексов к росту уже в понедельник утром позволяет говорить о том, что это был не более чем пит-стоп перед попыткой ралли к 30000 и 10000, соответственно.



Вполне возможно, что тяга к круглым уровням американских индексов может поглотить все внимание инвесторов на фондовом рынке. Однако на валютном рынке мы можем наблюдать напротив, отход от круглых отметок. EURUSD отталкивается от отметки 1.11 в ответ на ожидания ускорения экономики Еврозоны. Прогресс в торговых переговорах также ставит под удар нисходящий тренд пары, сформировавшийся с первыми "залпами" торговых войн.



GBPUSD торгуется вблизи 1.30, теряя с начала года за счет осознания инвесторами тяжести Brexit для экономики. Уходящий глава Банка Англии Карни также подлил масла в огонь, предупредив о возможном снижении ставок позже в этом году. Выходит, что область 1.30-1.33 рассматривается инвесторами как серьезная область сопротивления, откуда пара неоднократно разворачивалась к снижению последние полтора года.



"AK&M" от 13.01.2020