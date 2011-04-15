Киберпреступники используют бренд Adidas для фишинговых атак на пользователей WhatsApp, ESET

Международная антивирусная компания ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp, сообщает компания.



Мошенники распространяли при помощи популярного мессенджера сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь. "Adidas дарит 5300 пар обуви и 2700 футболок в честь празднования юбилея!". Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке.



На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга.



Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведёт на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas.



Примечательно, что используемый фишерами домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.



Переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам. Таким образом фишинговая кампания продолжается разрастаться.



ESET рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и т. д., поскольку с их помощью мошенникам удается заполучить персональные данные пользователей.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 13.01.2020