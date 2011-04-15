Банк России изменил подход к установлению минимальной цены КОБР

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Банк России принял решение изменить подход к установлению минимальной цены купонных облигаций Банка России (КОБР) на аукционах по их размещению (доразмещению). Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Начиная с размещения 29-го выпуска минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России.
Указанное решение принято с учётом сложившейся конъюнктуры на денежном рынке и объёма спроса на КОБР со стороны кредитных организаций.
"AK&M" от 13.01.2020