Кабмин признал утратившими силу некоторые правовые акты РСФСР и РФ

Правительство РФ признало утратившими силу или недействующими на территории России некоторых правовых актов РСФСР и Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике.





"AK&M" от 13.01.2020