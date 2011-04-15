Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/01/2020
17:20

ФАС возбудила дело в отношении регионального оператора Тамбовской области

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в отношении регионального оператора Тамбовской области АО "ТСК". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Компания является единственным поставщиком услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области и, соответственно, в зоне его деятельности образуется 100% твёрдых коммунальных отходов.

Цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, которые проводятся в виде аукциона в электронной форме в соответствии с 44-ФЗ.

В июне 2019 года АО "ТСК" разместило на сайте Единой электронной площадки (АО "ЕЭТП") извещение и аукционную документацию по трём лотам, в которых имеются признаки ограничения количества потенциальных участников.


"AK&M" от 13.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100