ФАС возбудила дело в отношении регионального оператора Тамбовской области

ФАС России возбудила дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в отношении регионального оператора Тамбовской области АО "ТСК". Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.



Компания является единственным поставщиком услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области и, соответственно, в зоне его деятельности образуется 100% твёрдых коммунальных отходов.



Цены на услуги по транспортированию ТКО для регионального оператора должны формироваться по результатам торгов, которые проводятся в виде аукциона в электронной форме в соответствии с 44-ФЗ.



В июне 2019 года АО "ТСК" разместило на сайте Единой электронной площадки (АО "ЕЭТП") извещение и аукционную документацию по трём лотам, в которых имеются признаки ограничения количества потенциальных участников.





"AK&M" от 13.01.2020