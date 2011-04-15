Клиенты ВТБ за новогодние праздники инвестировали в экономику зарубежных стран 4.7 млрд руб.

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов за границей в конце декабря - начале января, сравнив её с аналогичным периодом предыдущих лет.



Заграничный отдых в эти новогодние праздники выбрали почти 500 тыс. клиентов ВТБ, что на 20% выше прошлогодних значений и на 13% результатов 2016-2017 годов.



Число совершенных ими транзакций превысило 1.56 млн, за год этот показатель вырос на 20%. Общий объём трат в ходе зарубежных поездок составил 4.7 млрд руб., что сопоставимо с результатами прошлого года.



Первая пятёрка зарубежных стран по объёму совершенных транзакций не изменилась. Лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Клиенты ВТБ совершили там операции на 454 млн руб. Далее следуют США (368 млн руб.), ОАЭ (345 млн), Великобритания (320 млн), Франция (317 млн).



Новичками" топ-30 рейтинга стали Литва и Португалия. Швеция и Грузия, напротив, в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.



Лидером рейтинга с наибольшей транзакционной активностью второй год подряд стали США - более 302 тыс. транзакций, что в 1.5 раза больше чем в прошлую зиму.



Средний чек по карточным транзакциям в странах топ-30 в этом году составил 3 тыс. руб., лидерами по данному показателю стали Швейцария (10 тыс. руб.), ОАЭ и Франция (по 9.5 тыс.руб.).



В период зимних праздников на 20% увеличились транзакции туристов в супермаркетах, а в ресторанах и барах - на 16%. На 20% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино, а также на экскурсии. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Финляндии.



При этом покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 8%. Такой же рост показали траты на аренду автомобилей, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 14%.



"AK&M" от 13.01.2020