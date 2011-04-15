Акции Татнефти войдут в состав индексов устойчивого развития МосБиржи-РСПП

Обыкновенные акции ПАО "Татнефть" войдут в состав расчёта индексов "Индекс МосБиржи - РСПП Ответственность и открытость" и "Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития". Об этом говорится в сообщении компании.



Сформированные Московской Биржей новые базы расчёта вышеуказанных индексов начнут действовать с 27 января 2020 года. В них включены акции, допущенные к обращению на бирже, эмитенты которых лидируют на основании оценки отчётности крупнейших российских компаний в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, представленной РСПП в декабре 2019 года.



В Индекс МосБиржи - РСПП "Ответственность и открытость" входят акции компаний-лидеров по объёму и качеству раскрытия информации, а в Индекс МосБиржи - РСПП "Вектор устойчивого развития" - по анализу динамики результативности и целенаправленности деятельности компаний.



Индексы устойчивого развития МосБиржи - РСПП рассчитываются на основе анализа крупнейших российских компаний в области ESG (экологии, социального развития и корпоративного управления), ежегодно осуществляемого РСПП. Состав баз расчёта индексов пересматривается ежегодно. Значения индексов публикуются на сайтах Московской Биржи и РСПП, а также транслируются через информационные агентства на ежедневной основе.



Включение акций Татнефти в индексы устойчивого развития МосБиржи - РСПП является подтверждением реализации компанией передовых политик в области социального развития, экологии и корпоративного управления, индикатором привлекательности Татнефти для постоянно растущего числа инвесторов, учитывающих факторы устойчивого развития при вложении средств в ценные бумаги. В частности, в 2019 году Татнефть присоединилась к Глобальному договору ООН (ГД ООН), добровольно приняв на себя обязательства, связанные с реализацией принципов и достижением целей устойчивого развития ГД ООН.



ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.



Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 0.8% до 172.719 млрд руб. ($2.654 млрд) со 174.096 млрд руб. ($2 834 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов выросли на 2.41% и составили 691.409 млрд руб. ($10.624 млрд) по сравнению с 675.157 млрд руб. ($10.989 млрд). Показатель EBITDA составил 248.07 млрд руб. ($3.812 млрд) по сравнению с 237.674 млрд руб. ($3.868 млрд). Группа Татнефть добыла 22.4 млн т (159.2 млн баррелей) нефти и 764.9 млн куб м газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 7.2 млн т нефтепродуктов.



"AK&M" от 13.01.2020