АСВ исключило Крайинвестбанк из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ)

Агентство по страхованию вкладов с 1 января 2020 года исключило Крайинвестбанк (Краснодар) из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ) реорганизацией в форме присоединения к РНКБ Банку (Симферополь). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Таким образом, в настоящее время число участников ССВ - 723 кредитные организации, из них: 363 - действующих банка, имеющих лицензию на работу с физическими лицами; 6 - действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц; 354 - кредитные организации, находящиеся в стадии ликвидации.





"AK&M" от 13.01.2020