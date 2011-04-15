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13/01/2020
18:32

В Госдуму внесён законопроект об упрощении перехода на более выгодную ипотеку для семей с детьми

В Госдуму внесён проект поправок в отдельные законодательные акты в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

"Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала; снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту; защищают интересы заёмщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита", — подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

"AK&M" от 13.01.2020
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