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13/01/2020
18:45

В Госдуме планируют ввести ограничение на авторство законопроектов

В Госдуме планируют ввести ограничение на авторство законопроектов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как сообщил по итогам заседания Совета Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ограничение в присоединении к числу соавторов законодательной инициативы повысит качество законопроекта.

"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внёс его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться", — заявил В.Володин.

Он отметил, что сейчас депутаты имеют достаточно широкие возможности для присоединения к авторскому составу.

"Необходимо эту порочную практику прекратить", — сказал председатель ГД.

В ближайшее время нововведение рассмотрит Комитет по контролю и регламенту.

"AK&M" от 13.01.2020
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