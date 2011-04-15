В Госдуме планируют ввести ограничение на авторство законопроектов. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Как сообщил по итогам заседания Совета Госдумы председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, ограничение в присоединении к числу соавторов законодательной инициативы повысит качество законопроекта.



"Сейчас выходим на решение, которое будет ограничивать число авторов теми, кто работал над законопроектом. То есть, если депутат написал законопроект и внёс его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя. Если группа депутатов работала как коллектив авторов и вносит законопроект, также невозможно будет присоединяться", — заявил В.Володин.



Он отметил, что сейчас депутаты имеют достаточно широкие возможности для присоединения к авторскому составу.



"Необходимо эту порочную практику прекратить", — сказал председатель ГД.



В ближайшее время нововведение рассмотрит Комитет по контролю и регламенту.



"AK&M" от 13.01.2020