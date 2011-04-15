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13/01/2020
18:35

Работа аэропорта Манилы временно приостановлена

Работа аэропорта Манилы временно приостановлена. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.

Пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией.
Напомним, вулкан "Таал" на острове Лусон произвёл выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы.

Международный аэропорт "Манила" имени Ниноя Акино - гражданский аэропорт, обслуживающий агломерацию Столичного региона. Крупнейшая воздушная гавань Филиппин расположена на границе между городами Пасай и Паранак, примерно в семи километрах к югу от Манилы и к юго-востоку от Макати.

Порт находится в ведении государственной компании "Управление международным аэропортом Манилы" (дочерней структурой Департамента транспорта и коммуникаций) и является главным транзитным узлом (хабом) для всех филиппинских авиаперевозчиков.



"AK&M" от 13.01.2020
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