Работа аэропорта Манилы временно приостановлена. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.



Пассажирам рекомендуется связаться со своей авиакомпанией.

Напомним, вулкан "Таал" на острове Лусон произвёл выброс пепла на высоту один километр. В провинции Батангас около 80 тыс. человек эвакуированы.



Международный аэропорт "Манила" имени Ниноя Акино - гражданский аэропорт, обслуживающий агломерацию Столичного региона. Крупнейшая воздушная гавань Филиппин расположена на границе между городами Пасай и Паранак, примерно в семи километрах к югу от Манилы и к юго-востоку от Макати.



Порт находится в ведении государственной компании "Управление международным аэропортом Манилы" (дочерней структурой Департамента транспорта и коммуникаций) и является главным транзитным узлом (хабом) для всех филиппинских авиаперевозчиков.







"AK&M" от 13.01.2020