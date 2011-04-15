Аэропорт Дели изменит расписание 18, 20-24 и 26 января

В Индии 18, 20-24 и 26 января ожидаются изменения в расписании рейсов Международного аэропорта Дели им. Индиры Ганди (DEL) в связи с подготовительными мероприятиями к празднованию 26 января Дня Республики. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Международный аэропорт имени Индиры Ганди - аэропорт в Дели, Индия. Назван именем бывшего премьер-министра Индии Индиры Ганди, это самый загруженный аэропорт в Индии по взлётам-посадкам, а также второй по пассажирообороту аэропорт Индии. Аэропорт является главным хабом гражданской авиации в столичном регионе Индии. Аэропорт ранее использовался ВВС Индии и был частью аэропорта Палам, но позднее управление аэропортом было передано гражданским властям. В мае 2008 года управление аэропортом было передано совместному предприятию Delhi International Airport Limited (DIAL), которое управляется GMR Group, которая в свою очередь взяла на себя ответственность за реконструкцию и расширение аэропорта.







"AK&M" от 13.01.2020