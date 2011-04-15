В работе аэропорта им. О.Р.Тамбо произошёл сбой

В работе Международного аэропорта им. О.Р.Тамбо (JNB) произошёл сбой. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Так, 13 января вследствие пожара на трансформаторной станции были сбои в электроснабжении северных районов Йоханнесбурга.



Международный аэропорт имени О.Р. Тамбо - крупнейший аэропорт, расположенный недалеко от Йоханнесбурга, ЮАР. Это главный аэропорт, обслуживающий внутренние и международные рейсы ЮАР, а также самый загруженный аэропорт Африки. Аэропорт является главным хабом для крупнейшего в ЮАР авиаперевозчика South African Airways (SAA), а также для некоторых меньших авиакомпаний.





"AK&M" от 13.01.2020