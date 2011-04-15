В Италии до 25 января возможны сбои в работе аэропортов по всей стране

В Италии до 25 января 2020 года возможны сбои в работе аэропортов по всей стране, включая города Рим и Болонья, а также регионы Калабрия, Марке, Умбрия и Абруццо. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Это связано с заявленными планами ряда профсоюзов сектора гражданской авиации провести серию забастовок.







"AK&M" от 13.01.2020