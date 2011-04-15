Western Union возобновил переводы в Таджикистан. Об этом сообщили в компании.



Отправить переводы в Таджикистан можно на сайте или в мобильном приложении Western Union®, а также лично в отделениях банков-партнёров Western Union и через их интернет-банкинг. Переводы могут быть доступны получателям через считанные минуты после отправления, их можно получить в отделениях банков-партнёров в Таджикистане.



Согласно условиям предоставления услуги, выплата перевода может быть задержана или услуга может быть недоступна в связи с особенностями оказания услуги, включая конкретную сумму перевода, страну назначения, наличие валюты, применимое законодательство, требования по идентификации, часы работы пункта выплаты, разницу в часовых поясах, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода и иные применимые ограничения, отмечает компания.



Напомним, переводы в Таджикистан были приостановлены 3 декабря 2019 года.







"AK&M" от 13.01.2020