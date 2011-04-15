Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/01/2020
19:12

Western Union возобновил переводы в Таджикистан

Western Union возобновил переводы в Таджикистан. Об этом сообщили в компании.

Отправить переводы в Таджикистан можно на сайте или в мобильном приложении Western Union®, а также лично в отделениях банков-партнёров Western Union и через их интернет-банкинг. Переводы могут быть доступны получателям через считанные минуты после отправления, их можно получить в отделениях банков-партнёров в Таджикистане.

Согласно условиям предоставления услуги, выплата перевода может быть задержана или услуга может быть недоступна в связи с особенностями оказания услуги, включая конкретную сумму перевода, страну назначения, наличие валюты, применимое законодательство, требования по идентификации, часы работы пункта выплаты, разницу в часовых поясах, условия тарифов с отсрочкой выплаты перевода и иные применимые ограничения, отмечает компания.

Напомним, переводы в Таджикистан были приостановлены 3 декабря 2019 года.



"AK&M" от 13.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100