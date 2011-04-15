Станцию Остафьево на МЦД-2 откроют в начале года

Новую станцию Остафьево на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) "Нахабино - Подольск" планируется открыть для пассажиров в начале 2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Остафьево расположена между станциями Щербинка и Силикатная. Она будет включать две пассажирские платформы и конкорс - зал для пассажиров с турникетами и кассами, эскалаторами и местами для маломобильных пассажиров", - сказал В.Жидкин.



Руководитель Департамента отметил, что также строится автодорога от станции Остафьево до Щербинки. Её планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 5:30 до 1:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные поезда "Иволга" российского производства.





"AK&M" от 13.01.2020