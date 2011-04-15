Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Три станции Каховской линии метро будут включены в Большую кольцевую линию (БКЛ) через три года, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.



Он отметил, что сейчас здесь ведётся демонтаж инженерных систем и архитектурная отделка станций, идёт подготовка для проходки соединительной ветки с электродепо "Замоскворецкое".



А.Бочкарев подчеркнул, что реконструкция Каховской линии необходима для её включения в Большое кольцо - станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская" станут участком БКЛ.







"AK&M" от 13.01.2020