Метро придёт во "Внуково" в 2022 году

Продление жёлтой ветки метро до аэропорта "Внуково" планируется завершить в 2022 году, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, станцию "Пыхтино" планируется разместить с южной стороны Боровского шоссе, вблизи улицы Лётчика Грицевца. "Она будет иметь два вестибюля и выходы к Боровскому шоссе, жилой и общественной застройке, а также к остановке наземного городского пассажирского транспорта", - сказал А.Бочкарев.



Он добавил, что "Внуково" будет расположена вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса.





"AK&M" от 13.01.2020