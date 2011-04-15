Эвакуацию автомобиля теперь можно оплатить в "Парковках Москвы"

Эвакуацию автомобиля и его хранение на спецстоянке теперь можно оплатить в приложении "Парковки Москвы". Об этом сообщила столичная мэрия.



Для этого нужно открыть раздел "Штрафы и эвакуации", после чего на экране появится список эвакуированных автомобилей. Необходимо выбрать нужную машину и оплатить выставленный счёт, следуя инструкциям.



Тем, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль (непосредственно на стоянке), предоставляется скидка в размере 25%. В остальных случаях необходимо в течение 60 дней оплатить полную стоимость.



Кроме того, летом прошлого года в приложении "Парковки Москвы" появилась возможность исправить ошибки, совершённые во время оплаты парковки. До конца текущих суток водитель может изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку. Кроме того, начиная с осени с помощью приложения водители могут оплачивать стоянку на коммерческих капитальных паркингах.





"AK&M" от 13.01.2020