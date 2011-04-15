Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 14 января 2020 года.



ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ФСБ НЕ ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ

ОФИЦЕРА УВОЛИЛИ ЗА НЕПОДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ



Как стало известно "Ъ", за неподачу декларации за 2018 год из органов госбезопасности уволен подполковник столичного УФСБ Даниил Козыбин, являвшийся лучшим бомбардиром спецслужбы. Теперь он может полностью сосредоточиться на любимом мини-футболе, где не только играет за ФСБ, но и тренирует любительскую команду из подмосковного Подольска.





НА БАЗЕ В ЦХИНВАЛЕ УКРАЛИ ТАК УКРАЛИ

НАЧПРОД И ЕГО ГРАЖДАНСКИЙ ПОДЕЛЬНИК ОСУЖДЕНЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С СУХПАЙКАМИ





Как стало известно "Ъ", Владикавказский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начпроду 4-й гвардейской военной базы в Цхинвале (Южная Осетия) майору в отставке Алексею Щукину и экс-заместителю регионального управляющего компании "Ресторансервис Плюс" Роману Вислову. Они были признаны виновными в хищении более 80 млн руб. у Минобороны, которые ведомство взыскало с осужденных. При этом признавший свою вину военный отсидит меньше гражданского подельника.





ДОМАШНИЙ АРЕСТ АДВОКАТА ЗАМЕНИЛИ ТЮРЬМОЙ

ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ЮРИСТ СМОШЕННИЧАЛ, СОБИРАЯ ДЕНЬГИ НА ВЗЯТКУ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ





Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии "Мельницкий и Захаров" Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество. По данным следствия, адвокат пытался получить $150 тыс. у своего клиента - руководителя группы компаний "Промет" Евгения Петрова, утверждая, что использует их для дачи взятки в Верховном суде. Следствие, ФСБ, прокуратура и суд решили, что защитник пытался обмануть своего клиента.





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"AK&M" от 14.01.2020