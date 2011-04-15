Повтор! Инфляция в РФ с 1 по 9 января составила 0.3%

Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2020 года составила 0.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Цены выросли на крупу гречневую на 0.8%. Яйца куриные подорожали на 0.4%, водка - на 0.3%, мука пшеничная и хлеб ржаной - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2.8%, в том числе на огурцы свежие - 9.4%, помидоры - 5.4%.



Цены на пшено снизились на 0.7%. Свинина, рис шлифованный, сахар-песок и карамель подешевели на 0.1%.



Цены на бензин автомобильный выросли на 0.1%, на дизельное топливо - на 0.2%.



Проезд в трамвае стал дороже на 2.5%, в метро - на 2.2%, городском автобусе - на 1.4%, троллейбусе - на 1.3%.



Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг увеличились на 0.1-1.5%.





"AK&M" от 14.01.2020