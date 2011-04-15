Яндекс.Деньги ввели автоплатежи по штрафам ГИБДД. Об этом говорится в сообщении сервиса.



Новая услуга поможет вовремя платить за нарушения ПДД и не пропускать льготный 20-дневный период после получения штрафа, когда действует 50%-ная скидка.



Когда появится новый штраф, Яндекс.Деньги сразу заплатят, сообщат об этом пользователю и мгновенно передадут данные в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Таким образом, можно платить штрафы ГИБДД на сумму до 750 руб., полученные после подключения автоплатежей и с непросроченным льготным периодом. При этом деньги списываются из электронного кошелька или с банковской карты пользователя. Комиссия за услугу - 1% от суммы платежа, но не меньше 30 руб.



Подключить автоплатежи по штрафам пользователи могут на сайте сервиса. В дальнейшем это можно будет сделать и в приложениях "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Штрафы", "Яндекс.Навигатор".



Яндекс.Деньги - сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям - принимать онлайн-оплату через Яндекс.Кассу. Пользователи Яндекс.Денег могут создать электронный кошелёк, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом. Яндекс.Деньги эмитируют карты платёжной системы Mastercard. Их можно использовать для снятия наличных, онлайн- и офлайн-платежей по всему миру, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. По данным на осень 2019 года, в Яндекс.Деньгах зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт.



"AK&M" от 14.01.2020