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14/01/2020
13:00

На Белорусском вокзале заменят 70 навигационных указателей

На Белорусском вокзале заменят 70 навигационных указателей. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"С 15 января, по просьбам пассажиров, пути на Белорусском вокзале получат последовательную нумерацию - слева направо. Теперь пассажирам не надо будет запоминать и номер платформы, и номер пути - только номер платформы. Это позволит пассажирам лучше ориентироваться при посадке в поезда, в том числе поезда Московских центральных диаметров. Так пути поездов МЦД-1 будут иметь номера с 11 по 15. Там же останавливаются поезда "Аэроэкспресс" и электрички до станций Голицыно, Звенигород, Кубинка и Можайск. В рамках изменений коллеги из РЖД заменят на вокзале около 70 навигационных указателей", - рассказали в пресс-службе департамента.

По обновленной нумерации пути N1 - 5 (расположены в левой части вокзала) предназначены для посадки в пригородные поезда Москва - Усово и экспрессы Москва - Одинцово, а на пути N6 - 10 - прибывают поезда дальнего следования.

"AK&M" от 14.01.2020
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