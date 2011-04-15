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14/01/2020
11:08

В "Столото" опровергли подтасовку результатов розыгрышей

В "Столото" опровергли подтасовку результатов розыгрышей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Столото" официально заявило, что розыгрыш новогоднего тиража "Русского лото" был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ. Сформировать выигрышную комбинацию при розыгрыше невозможно. Розыгрыш проходил в прямом эфире на телеканале НТВ. Свидетелем розыгрыша было порядка 8.5 млн человек. Бочонки были перемешаны и вытягивались из мешка в случайном порядке. В вытягивании бочонков помимо ведущего Михаила Борисова также участвовали приглашенные гости - певица Елка, певец Алексей Воробьев. Результаты розыгрыша подтверждены членами тиражной комиссии.

Подделать билет после розыгрыша невозможно, отмечает компания. Все билеты печатаются только в сторонних типографиях со всеми необходимыми уровнями защиты, по аналогии с денежными знаками. Печать билета уже разыгранного тиража невозможна. Выигрышный билет 1316-го тиража "Русского лото" был приобретен существенно раньше розыгрыша - 13 декабря 2019 года в 18:53 в магазине сети "Глобус" в селе Юдино Одинцовского района Московской области. Фото этого билета уже было опубликовано в СМИ и официальных сообществах "Столото" в социальных сетях. В любом розыгрыше, включая новогодний тираж, участвуют только билеты, присутствующие в базе на момент закрытия продаж. Внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора лотерей - Министерства спорта РФ.

"Обращаем внимание, что участвовать в розыгрышах государственных лотерей по закону может абсолютно любой человек старше 18 лет, вне зависимости от рода деятельности, национальности, гражданства и так далее. Закон не запрещает участвовать в лотереях даже сотрудникам "Столото", поскольку никто не может повлиять на результаты розыгрыша", подчеркивает компания.

"Столото" приветствует любые проверки со стороны надзорных и контролирующих органов. Они станут подтверждением честности проведения розыгрышей новогоднего розыгрыша "Русского лото" и всех государственных лотерей в России.

"AK&M" от 14.01.2020
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