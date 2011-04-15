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14/01/2020
11:29

МАК участвует в расследовании катастрофы самолета Bek Air

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в соответствии с межгосударственным соглашением о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства принимает активное участие в работе правительственной комиссии по расследованию катастрофы самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, происшедшей 27 декабря 2019 года при взлете в аэропорту Алматы. Об этом говорится в сообщении комитета.

Группа специалистов МАК прибыла на место происшествия и с первых дней работает непосредственно в составе комиссии. МАК оказывает полную научно-техническую поддержку расследованию.

В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в Комиссию по расследованию. Предварительный анализ данной информации позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиационного происшествия. Данная информация была доведена до общественности вице-премьером Правительства Республики Казахстан в ходе пресс-конференции с участием МАК.

В соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - Приложением 13 к Чикагской Конвенции, в расследовании принимают участие уполномоченный представитель и советники государства разработчика и изготовителя воздушного судна (Нидерланды). Уполномоченному представителю Нидерландов передана запись параметрического самописца.

По решению комиссии по расследованию, МАК совместно со специалистами Нидерландов, Казахстана и EASA начаты работы по математическому моделированию полета, проводимого в целях установления фактических аэродинамических характеристик воздушного судна при аварийном взлете и влияния на них внешних факторов (в первую очередь наземного обледенения и др.), анализу параметров движения воздушного судна и действий экипажа.

МАК отмечает высокую организацию работ, оперативность и профессионализм членов комиссии по расследованию и технических специалистов Республики Казахстан.

"AK&M" от 14.01.2020
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