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14/01/2020
12:04

Роскомнадзор оценит качество услуг сотовых операторов "большой четвёрки" в 56 российских городах

Роскомнадзор в 2020 году совместно с радиочастотной службой планирует провести замеры качества услуг сотовых операторов "большой четверки" в 56 российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где летом пройдет несколько матчей Чемпионата Европы по футболу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ходе оценочных мероприятий специалисты проверят качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерениями будут охвачены основные транспортные проспекты и центральные улицы городов, подъезды к ж/д вокзалам, торговым центрам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации абонентов.

В некоторых городах тестирование будет проведено не в первый раз, например, во Владимире, Рязани, Мурманске, Нижнем Новгороде, Владикавказе, Ханты-Мансийске, Иркутске, Хабаровске. Среди новых территорий, охваченных замерами, - города юго-востока Подмосковья (Бронницы, Жуковский, Раменское, Егорьевск), Черноморский и Бахчисарайский районы Крыма, ряд городов Свердловской области.

Оценка качества услуг мобильной связи будет проведена и в рамках подготовки и проведения крупных спортивных и общественно-значимых мероприятий, в числе которых матчи Чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, мероприятия по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и так далее.

Работы по оценке качества услуг сотовой связи проводятся с использованием оборудования тестирования качества сотовой связи (РКОТ) в соответствии с требованиями Методики оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций России.

"AK&M" от 14.01.2020
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