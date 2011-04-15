Режим работы южного вестибюля станции московского метро "Царицыно" изменен до 15 февраля

Работы южного вестибюля (выходы 1-3) станции "Царицыно" московского метро изменен до 15 февраля для ремонта эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба московского метрополитена.



Так, утром в будние дни с 07:30 до 09:30 MSK эскалатор южного вестибюля будет работать на спуск, а сам южный вестибюль - только на вход. Выйти со станции можно будет через северный вестибюль (выходы 4-6). С понедельника по четверг с 18:15 до 19:00 MSK эскалатор южного вестибюля будет работать на подъем, а сам южный вестибюль - только на выход. Вход в это время будет осуществляться только через северный вестибюль (выходы 4-6).



Изменения в работе необходимы для проведения капитального ремонта эскалатора N2 южного вестибюля. За время ремонта будут заменены ступени, тяговые цепи, балюстрада, блоки поручневого устройства эскалатора. Своевременный ремонт оборудования - залог безопасной и долгой работы эскалатора.



"AK&M" от 14.01.2020