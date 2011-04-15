Роснефть и Минприроды заключили соглашение о сотрудничестве

ПАО НК "Роснефть" и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии в рамках национального проекта "Экология". Об этом говорится в сообщении Роснефти.



В соответствии с подписанным соглашением Роснефть и Минприроды будут развивать сотрудничество в области сохранения биологического разнообразия. В частности, Роснефть будет реализовывать корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов - биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки - редкого подвида чайки, занесенного в Красную книгу РФ. Научно-методическую и информационно-аналитическую поддержку реализации данной программы будет оказывать Минприроды РФ. Срок реализации программы - 4 года.



В рамках программы будут проведены комплексные полевые исследования ключевых видов, что позволит получить новейшие данные по состоянию их популяций, обитающих в Арктической зоне РФ и путях их миграции. Программа предполагает также камеральные исследования полученных биологических образцов. На основе результатов исследований будут предложены практические решения и инструменты для охраны и мониторинга ключевых видов при планировании компанией хозяйственной деятельности в Арктике.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 14.01.2020