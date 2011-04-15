Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 января

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Банк России установил на 15 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.3511
1 Азербайджанский манат 36.2004
100 Армянских драмов 12.8013
1 Белорусский рубль 28.9593
1 Болгарский лев 34.9718
1 Бразильский реал 14.8078
100 Венгерских форинтов 20.5309
1000 Вон Республики Корея 52.9874
10 Гонконгских долларов 79.0002
10 Датских крон 91.5247
1 Доллар США 61.4140
1 Евро 68.4213
100 Индийских рупий 86.6188
100 Казахстанских тенге 16.1775
1 Канадский доллар 46.9741
100 Киргизских сомов 87.9451
10 Китайских юаней 89.1971
10 Молдавских леев 35.2751
1 Новый туркменский манат 17.5720
10 Норвежских крон 69.0425
1 Польский злотый 16.1556
1 Румынский лей 14.3129
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.7532
1 Сингапурский доллар 45.5560
10 Таджикских сомони 63.3382
1 Турецкая лира 10.4169
10000 Узбекских сумов 64.3028
10 Украинских гривен 25.5665
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.6662
10 Чешских крон 27.1587
10 Шведских крон 64.8237
1 Швейцарский франк 63.3265
10 Южноафриканских рэндов 42.4511
100 Японских иен 55.8843
"AK&M" от 14.01.2020