Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/01/2020
12:39

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 января

Банк России установил на 15 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.3511
1 Азербайджанский манат 36.2004
100 Армянских драмов 12.8013
1 Белорусский рубль 28.9593
1 Болгарский лев 34.9718
1 Бразильский реал 14.8078
100 Венгерских форинтов 20.5309
1000 Вон Республики Корея 52.9874
10 Гонконгских долларов 79.0002
10 Датских крон 91.5247
1 Доллар США 61.4140
1 Евро 68.4213
100 Индийских рупий 86.6188
100 Казахстанских тенге 16.1775
1 Канадский доллар 46.9741
100 Киргизских сомов 87.9451
10 Китайских юаней 89.1971
10 Молдавских леев 35.2751
1 Новый туркменский манат 17.5720
10 Норвежских крон 69.0425
1 Польский злотый 16.1556
1 Румынский лей 14.3129
1 СДР (специальные
права заимствования) 84.7532
1 Сингапурский доллар 45.5560
10 Таджикских сомони 63.3382
1 Турецкая лира 10.4169
10000 Узбекских сумов 64.3028
10 Украинских гривен 25.5665
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.6662
10 Чешских крон 27.1587
10 Шведских крон 64.8237
1 Швейцарский франк 63.3265
10 Южноафриканских рэндов 42.4511
100 Японских иен 55.8843


"AK&M" от 14.01.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100