Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 января

Банк России установил на 15 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3511

1 Азербайджанский манат 36.2004

100 Армянских драмов 12.8013

1 Белорусский рубль 28.9593

1 Болгарский лев 34.9718

1 Бразильский реал 14.8078

100 Венгерских форинтов 20.5309

1000 Вон Республики Корея 52.9874

10 Гонконгских долларов 79.0002

10 Датских крон 91.5247

1 Доллар США 61.4140

1 Евро 68.4213

100 Индийских рупий 86.6188

100 Казахстанских тенге 16.1775

1 Канадский доллар 46.9741

100 Киргизских сомов 87.9451

10 Китайских юаней 89.1971

10 Молдавских леев 35.2751

1 Новый туркменский манат 17.5720

10 Норвежских крон 69.0425

1 Польский злотый 16.1556

1 Румынский лей 14.3129

1 СДР (специальные

права заимствования) 84.7532

1 Сингапурский доллар 45.5560

10 Таджикских сомони 63.3382

1 Турецкая лира 10.4169

10000 Узбекских сумов 64.3028

10 Украинских гривен 25.5665

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.6662

10 Чешских крон 27.1587

10 Шведских крон 64.8237

1 Швейцарский франк 63.3265

10 Южноафриканских рэндов 42.4511

100 Японских иен 55.8843





"AK&M" от 14.01.2020