Банк России на 15 января повысил курс евро к рублю почти на 61 копейку до 68.4213 руб., курс доллара США - почти на 47 копеек до 61.4140 руб.

Банк России на 15 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 61 копейку до 68.4213 руб. с 67.8162 руб., курс доллара США - почти на 47 копеек до 61.4140 руб. с 60.9474 руб. 14 января.



Стоимость бивалютной корзины на 15 января увеличилась почти на 53 копеек (+0.83%) до 64.5673 руб. с 64.0384 руб. 14 января.



"AK&M" от 14.01.2020