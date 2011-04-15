В Москве построят девять промпредприятий

Инвесторы построят в Москве девять промышленных предприятий. Об этом сообщила столичная мэрия.



Через городские аукционы они могут арендовать у города земельные участки разного назначения, но всё большим спросом пользуются лоты под строительство промышленных объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.



"Реализация комплекса мер, направленных на привлечение новых инвесторов в столичную промышленность, - один из приоритетов развития города. Уже сейчас в Москве действуют различные меры поддержки этого сегмента экономики, и возможность арендовать земельный участок под строительство промышленного объекта напрямую у города - одна из них. С 2013 года через аукционы столицы реализованы девять лотов, победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32.7 тыс. кв. м будет построено до 2027 года на юге Москвы", - уточнил заммэра.



Предприятия расположатся по следующим адресам: Внуковское шоссе, рядом с домом 11а, строением 2; промзона N 37 Очаково, Проектируемый проезд N 5320 (участок 2); Зеленоград, Северная промзона, 1-й Западный проезд; Тарный проезд, владение 2; Нарвская улица, дом 2а; поселение Десеновское, деревня Десна, Центральная улица, владение 144; Дорожная улица, владение 3, корпус 15; Дорожная улица, владение 3а; Рябиновая улица, владение 28а.



Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике.



"AK&M" от 14.01.2020