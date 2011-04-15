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14/01/2020
13:26

Калининградский завод АВТОТОР начал производство KIA Seltos

Калининградский завод АВТОТОР начал серийное производство абсолютно нового автомобиля KIA Seltos. Об этом сообщила пресс-служба завода.

KIA Seltos производится с двигателем 2.0 MPI и клиноцепным вариатором нового поколения Smartstream IVT, атмосферным бензиновым мотором 1.6 MPI и 6-ступенчатой автоматической гидротрансформаторной трансмиссией, а также вариант с турбонаддувным 1.6 T GDI и преселективной коробкой передач 7DCT. Автомобили с атмосферными моторами будут предлагаться как с полным, так и передним приводом.

Перед тем, как автомобиль начал производиться на конвейере АВТОТОР, он прошёл цикл испытаний для адаптации к эксплуатации в России. За 4 месяца испытаний, в ходе которых было пройдено свыше 50 тыс. км в жёстких условиях, что эквивалентно 150 тыс. км в обычных условиях, были смоделированы различные режимы окружающей среды. После испытаний опытный автомобиль разобрали, чтобы оценить состояние компонентов и устранить недостатки.

В настоящее время на АВТОТОР производятся три модели автомобилей KIA по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. На площадке предприятия в мкр. им. А.Космодемьянского ведётся строительство новых цехов для расширения мощностей производства автомобилей по полному циклу.

АВТОТОР основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2 млн автомобилей. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.

"AK&M" от 14.01.2020
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