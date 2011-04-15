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14/01/2020
13:44

В Москве заработала электронная медицинская карта

В Москве заработала электронная медицинская карта (ЭМК). Об этом сообщила столичная мэрия.

Получить доступ к электронной медицинской карте можно только на портале mos.ru через стандартную или полную учётную запись. Оставить заявку на получение доступа к электронной медицинской карте и картам детей в возрасте до 15 лет могут горожане старше 15 лет, имеющие полис обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо указать паспортные данные, данные полиса ОМС и номер мобильного телефона, а также прикрепить свою цветную фотографию с паспортом. Услугу предоставят в течение пяти рабочих дней.

Жители столицы увидят результаты лабораторных и радиологических исследований с 2019 года и других инструментальных исследований (такие, как эндоскопия и ЭКГ) с 2020 года, а также протоколы осмотров врачей в поликлинике с 2017 года, которые включают информацию о жалобах пациента, результатах осмотра, диагнозе и рекомендациях по лечению, об истории заболевания.

Кроме того, в карте будут указаны данные о выписке из стационаров с 2019 года. Москвичи смогут получить информацию о выполненных исследованиях, консультациях специалистов и об оказанном лечении, а также ознакомиться с рекомендациями по дальнейшему обследованию и лечению.


"AK&M" от 14.01.2020
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