Банк России подготовил рекомендации по совершенствованию практики корпоративного управления для исполнительных органов финансовых организаций. Как говорится в сообщении ЦБ, информационное письмо регулятора "О рекомендациях исполнительным органам финансовых организаций" дополняет серию рекомендаций по совершенствованию практики корпоративного управления.



Рекомендации посвящены ключевым аспектам деятельности исполнительных органов финансовых организаций. Они содержат вопросы, на которые руководству финансовых организаций целесообразно обращать внимание для более детального анализа и изучения требований нормативных правовых актов, внутренних документов финансовой организации.



При этом рекомендации не предлагают унифицированную модель поведения руководителей финансовых организаций, а содержат подходы, которые могут использоваться в зависимости от характера и масштаба деятельности, стратегических целей финансовой организации, профиля ее рисков и иных факторов.



Банк России ожидает, что ознакомление с рекомендациями единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа и иных заинтересованных лиц, участвующих в корпоративном управлении финансовых организаций, а также использование рекомендаций финансовыми организациями в практике корпоративного управления позволят решить ряд важных задач.



ЦБ планирует повысить качество корпоративного управления, улучшить понимание исполнительными органами финансовых организаций своей роли в системе корпоративного управления финансовой организации, а также важности знаний и навыков, требуемых для качественного руководства финансовой организацией; улучшить условия для формирования у исполнительных органов финансовых организаций как одного из основных элементов системы корпоративного управления добросовестного и разумного подхода к управлению финансовой организацией.





"AK&M" от 14.01.2020